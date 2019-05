La France et la Nouvelle Zélande vont lancer un «Appel de Christchurch» contre le terrorisme en ligne

Le Président français Emmanuel Macron et la Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Arden, co-présideront, mercredi à Paris, la réunion de lancement de l'Appel de Christchurch contre le terrorisme en ligne, a annoncé lundi soir l’Élysée.

L’Appel de Christchurch est adressé aux responsables des grandes entreprises du numérique leur demandant à «agir contre le terrorisme et l’extrémisme violent en ligne», a indiqué la même source, ajoutant que la réunion de lancement se tiendra en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement et de responsables d’entreprises du numérique.

L’Appel de Christchurch, en référence à la vidéo de l’attaque terroriste de Christchurch qui avait fait le tour du Web avant de faire l'objet d'une tentative de blocage par les réseaux sociaux, sera lancé à l’occasion de la deuxième édition du Sommet Tech for Good.

Cette initiative, lancée par le Président Macron en 2018, regroupera plus de 80 dirigeants de grandes entreprises, startups et acteurs de l’écosystème numérique mondial afin d’«échanger sur la contribution de la technologie en faveur du bien commun et la lutte collective contre les menaces numériques».

L’Appel de Christchurch intervient deux mois après la tuerie ayant fait 50 morts dans deux mosquées de cette ville du sud de la Nouvelle-Zélande.