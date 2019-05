Sri Lanka : L'accès aux réseaux sociaux bloqué suite à des violences anti-musulmans

Des soldats de l'armée sri-lankaise sécurisent la zone autour d'une propriétés vandalisées appartenant à des musulmans à Poruthota (35 km au nord de Colombo), au Sri Lanka, le lundi 6 mai 2019. / Ph. Eranga Jayawardena - Associated Press

Les autorités du Sri Lanka ont annoncé lundi avoir bloqué certains réseaux sociaux et applications de messagerie, dont Facebook et WhatsApp, à la suite de violences contre des mosquées et des magasins appartenant à des musulmans.

Selon l’AFP et Reuters, citées par le Figaro, des groupes chrétiens ont attaqué dimanche des magasins tenus par des musulmans dans la ville de Chilaw, dans le nord-ouest du pays, en réaction à un commentaire posté sur Facebook par un commerçant, a précisé la police. Les forces de sécurité ont tiré en l'air pour disperser la foule, mais d'autres villes ont été le théâtre d'actes de violence visant des musulmans.

La police a précisé que le couvre-feu qui avait été imposé à Chilaw et dans les alentours avait été levé lundi. Mais les réseaux sociaux ont été bloqués afin d'empêcher qu'ils soient utilisés pour attiser les tensions. Des fournisseurs d'accès internet ont dit avoir reçu l'ordre du régulateur des télécoms de bloquer les accès à Facebook, WhatsApp ou encore Instagram.

Cette flambée de violence s'est produite alors que les églises de l'île ont pu de nouveau dimanche célébrer la messe, pour la première fois depuis les attentats. L'île est sous tension depuis le carnage du 21 avril, quand 258 personnes ont péri dans des attaques qui ont visé trois églises et trois hôtels. Les musulmans représentent 10% de la population du Sri Lanka, un pays à majorité bouddhiste. Les chrétiens sont de l'ordre de 7%.