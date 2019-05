Maroc : Le festival Jidar-toiles de rues redonne des couleurs à Rabat

La cinquième édition du festival Jidar-toiles de rue s'est achevée le 28 avril dernier. Une édition qui a de nouveau réussi à faire communier 12 artistes venus d’Argentine, de Belgique, d’Espagne, du Canada, de France, du Maroc, des Pays Bas et du Royaume-Uni autour d’une ville et de ses riverains.

C’est par le prisme de l’enfance que le festival souhaitait voir s’exprimer cette édition et c’est chose faite puisque l’enfance, sous ses différentes formes et ses différentes expressions, même invisibles à l’œil nu, plane sur toutes les œuvres, indique les organisateurs dans un communiqué.

L’enfance, on la retrouve par exemple, dans le nounours-signature du marocain Dynam, dont la fresque située avenue Al Majd, transpire autant la douceur que la mélancolie et ne manque pas d’interpeler les passants. D’autres artistes ont également enchanté les rues de Rabat de leurs regards empreints de douceur, à l'instar de la belge Caratos et ses visages expressifs qui surplombent l’avenue Al Massira.

Le Marocain Machima a marqué la rue Abdelaziz Benchekroun de son sceau rouge et sa touche particulière avec une ode à la maternité, de même que le Britannique Phlegm, dont l’amour du détail et la maîtrise du motif monochrome sont désormais perchés sur un mur de la rue Melilia.

Le Musée Mohammed VI d’Art contemporain a également été au centre de toutes les attentions. Deux de ses façades ont été confiées respectivement au Marocain Morran et au Néerlandais Does.

La semaine du festival a été également studieuse à travers trois master-class menées par Yann Chatelin, Machima et Aicha El Beloui. Cette dernière a également donné un atelier de dessin autour de la perception de l’espace et de l’espace public dont ont pu bénéficier les étudiants de l’Ecole nationale d’architecture qui a abrité tous ces évènements.