Allô Doc #3 : L’utilisation de la pilule contraceptive chez les femmes souhaitant jeûner

Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour chaque musulman, hommes et femmes, bien que cette dernière est autorisée à ne pas jeûner dès qu’elle a ses règles. Mais elle est censée rattraper les jours manqués de jeûne dès la fin du mois de Ramadan.

C’est d’ailleurs pour cette raison que certaines femmes utilisent la pilule contraceptive. Celle-ci contient généralement des hormones produites par le corps humain. Etant donné que ces pilules suppriment l’ovulation, les femmes qui les prennent ne peuvent plus avoir de règles.

Seulement, cette pratique n’est pas sans danger. Sabrine Kamal, médecin au service de réanimation et d’urgence de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, nous rappelle que «certaines femmes veulent jeûner tous le mois de Ramadan». Pour cette raison, elles utilisent donc la pilule contraceptive. «Cette dernière est avant tout un médicament. On ne peut donc pas le prendre sans consulter son médecin traitant», poursuit la médecin.

L’utilisation de la pilule peut s’accompagner de plusieurs effets indésirables

«Ce médicament est soit utilisé pour la planification familiale, soit dans certains cas de figure, comme l’endométriose, lorsque la femme souffre du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ou l’anémie chez certaines jeunes femmes», nous explique-t-elle. Dr. Kamal évoque aussi d’autres cas, comme «les maux liés aux règles ou des règles irrégulières».

«L’utilisation des pilules contraceptives peut s’accompagner, chez les jeunes femmes, de troubles de l’humeur. Parfois, elles sont dépressives. Elles peuvent aussi souffrir de migraines et de céphalées ou de prises de poids. Pour les femmes âgées de plus de 40 ans, elles sont les plus concernées par les effets indésirables de ces pilules.» Docteur Sabrine Kamal

Notre interlocutrice rappelle que les femmes âgées de plus de 40 ans peuvent développer des «maladies respiratoires, des maladies cardio-vasculaires et notamment l’augmentation de la pression artérielle et l’apparition de varices (dilatations permanentes des veines, le plus souvent sur un membre inférieur)», comme effets indésirables à l’utilisation des pilules contraceptives.

«Mais, quel que soit l’âge de la femme, il faut impérativement qu’elle consulte son médecin avant de prendre des pilules contraceptives», conclut Dr. Sabrine Kamal.