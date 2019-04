Youssef Cheikhi prend les rênes du Groupement des annonceurs du Maroc

Youssef Cheikhi a été élu à la tête du Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), à l'issue de l'assemblée générale ordinaire élective du Groupement, réunie récemment à Casablanca.

Docteur en communication et acteur associatif, Youssef Cheikhi est directeur de la Communication à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Il a occupé différents postes dans le domaine de la communication dans des entreprises publiques et privées, indique vendredi un communiqué du GAM.

L'Assemblée a élu également 6 nouveaux membres du Bureau exécutif qui se compose dorénavant du président, Youssef Cheikhi, du Vice-président, Amine Sadik (directeur marketing Opérationnel de Procter and Gamble) et du Vice-président, Soumia Chraibi (Directeur Communication en charge de la communication et RSE au sein de Centrale Danone).

Le bureau exécutif se compose également du Vice-président, Azzedine Lazrak (Directeur de ComSup), de la secrétaire générale, Sanaa Bousbai (Head of Digital chez L’Oréal) et du Trésorier Général, Younes Okba (Manager Médias Offline & Online chez INWI).

Créé en 1984, le Groupement des Annonceurs du Maroc, est l’unique représentant des annonceurs, des marques et des marketeurs au Maroc. Le GAM compte actuellement une centaine de membres de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) représentant plus de 95% des investissements publicitaires au Maroc (estimés à plus de 6 milliards de Dhs).