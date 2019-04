Le PPS dénonce «un comportement contraire à l’éthique de l'action politique» du PJD

C’est désormais officiel. La crise s’installe entre le PJD et le PPS, les alliés d’hier. La perte, lundi, de la présidence de la Commission du contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants au profit d’un député de la Lampe, a laissé un goût amer chez les camarades de Nabil Benabdellah. En témoigne le communiqué publié à l’issue de la réunion du bureau politique du Livre du 23 avril.

L’instance y exprime «son profond regret pour ce comportement contraire à l’éthique de l'action politique fondée sur le respect des engagements et des accords antérieurs et contraire à l'esprit de la constitution et du règlement interne de la Chambre des représentants en matière de protection, de promotion et de consolidation du pluralisme».

Le bureau politique a tenu à «rendre hommage particulier à tous les députés, de divers partis, ayant soutenu et voté pour cette candidature».

Lundi et bien que le PPS ne compte que 13 sièges à la Chambre basse, son candidat, Rachid Hammouti, à la présidence de la Commission de contrôle des finances publique n'a pu recueillir que 83 voix alors que son rival du PJD en a eu 107.