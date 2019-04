Le Maroc aurait fourni au Sri Lanka des renseignements au lendemain des attentats

Le Maroc aurait partagé des informations sensibles avec le Sri Lanka qui ont aidé à identifier les neuf terroristes auteurs des attentats perpétrés dimanche dernier. C’est ce qu’a rapporté ce mercredi l’agence de presse privée indienne IANS.

Ces informations auraient également été partagées avec l’Inde, «alors que New Delhi et Rabat coopèrent étroitement contre le terrorisme».

«Cet échange est intervenu dans les 48 heures suivant les attaques du dimanche de Pâques ayant fait près de 360 morts dans ce pays insulaire», poursuit l’agence de presse.

Celle-ci rappelle que l’organisation «Etat islamique» a revendiqué mardi la responsabilité de ces attentats sanglants. Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a averti que l’ambassade de l’Indonésie était également une «cible potentielle».

Les autorités sri-lankaises ont évoqué les «liens avec l’étranger» des auteurs et indiqué que les «agences étrangères» leur avaient communiqué des informations utiles.

L’agence rappelle aussi les «succès enregistrés en matière de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation» du royaume. Dans le passé, le Maroc a partagé des informations importantes sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme avec des «pays amis» comme la France, l’Espagne et la Belgique, poursuit-on de même source. «Ses liens grandissants avec l’Inde ont été suivis par dix visites ministérielles au cours de la dernière année entre New Delhi et Rabat, conclut IANS.