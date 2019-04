Maroc : Le guichet numérique Rokhas.ma bientôt généralisé

Le guichet numérique unique «Rokhas.ma» vise la numérisation globale et l’unification des procédures d’octroi des autorisations économiques et d’urbanisme au niveau national, a indiqué mardi à Rabat le Wali, directeur général des collectivités locales (DGCL), Khalid Safir.

S’exprimant lors d’une rencontre consacrée à la sensibilisation des acteurs concernés par le processus d’exploitation de ce guichet, Khalid Safir a indiqué qu’après une période d'expérimentation «couronnée de succès» dans la région Casablanca-Settat, cette plateforme numérique tend à généraliser le bureau d’ordre numérique (workflow), à garantir une transparence totale et à lutter contre la mauvaise gestion des services dispensés aux citoyens et aux entreprises.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’évolution technique et organisationnelle de cette plateforme, dans le sens de l’amélioration des relations entre l’administration et ses usagers, y compris les entreprises.

Il s’agit également de hisser le niveau d’attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers, à la lumière de l'amélioration du classement du Maroc dans le Doing Business et la concrétisation du principe du gouvernement ouvert, a-t-il poursuivi.

Khalid Safir a, dans ce contexte, souligné que parallèlement à la généralisation de cette expérience pilote à l'échelle nationale, plusieurs mesures d’ordre technique et organisationnel seront mises en œuvre. Il a cité la consécration du paiement électronique des sommes dues de tous les intervenants et l’activation de l’échange électronique des données avec l’agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pour l’actualisation électronique des données foncières.

Il a également rappelé l’expérience pilote au niveau de la région de Casablanca-Settat qui a été couronnée par une numérisation globale des permis de construire et des mesures relatives à l'octroi des autorisations économiques au niveau de la métropole ainsi que la numérisation partielle et l’unification des procédures au niveau de la région.