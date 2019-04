Maroc : Maâti Monjib observe une nouvelle grève de la faim

Maâti Monjib entouré d'avocats, de syndicalistes et de militants des droits humains qui le soutiennent après l'annonce de sa possible radiation de l'enseignement supérieur / Ph. DR.

Dans la nuit de lundi à mardi, l’historien et enseignant chercheur Maâti Monjib a annoncé une nouvelle grève de la faim pendant 48h, en protestation contre les tentatives présumées du ministère de l’Enseignement de l’écarter de ses fonctions au sein de l’Université Mohammed V de Rabat.

Egalement président de l’association Freedom Now, le militant a publié une déclaration publique, où il explique avoir reçu un avertissement «injustifié et donc politiquement motivé» pour «reprendre [son] travail dans un délai maximal de sept jours». En effet, il aurait été considéré comme «absent» depuis le 11 février, ce qu’il dément, refusant de signer un formulaire de reprise. Sans cela, le ministère de tutelle annonce qu’il décidera d’une radiation de la fonction publique dans le délai de sept jours.

«Je refuse ces méthodes makhzéniennes d’abaisser les citoyens en menaçant leur gagne-pain», a-t-il fustigé. Ainsi, Maâti Monjib affirme avoir déposé auprès de l’administration de l’Institut des études africaines où il travaille «toutes les preuves officiellement reconnues et signées par la direction de l’institut» attestant n’avoir «nullement» abandonné son poste.

«La vérité a été dite par 19 de mes collègues de l’institut, professeurs, cadres et employés enfants du peuple qui malgré les risques, ont signé un texte attestant que je mène régulièrement et normalement mon travail depuis toujours et depuis les deux mois couverts par ledit avertissement», écrit l’historien.

En 2015, Maâti Monjib avait mené des grèves de la faim pour protester contre son interdiction de quitter le territoire marocain, sur fond d’une instruction judiciaire au sujet d’irrégularités financières dans les comptes du centre Ibn Rochd pour la recherche en sciences politiques. Il avait alors dénoncé, à l'époque, des entraves à ses activités.