SIAM 2019 : Plus de 850 000 visiteurs ont été accueillis à Meknès

Plus de 850 000 personnes ont visité les différents pôles du 14e Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019), a annoncé, dimanche à Meknès, le commissaire du Salon Jaouad Chami.

Ce dernier a indiqué à la MAP que la journée de samedi avait établi le record d'affluence, avec près de 320 000 personnes. Il a, en outre, noté qu'un engouement particulier a été constaté pour le pôle des produits du terroir, où pas moins de 325 coopératives, principalement féminines ont pris part, avec leurs divers produits.

Aussi les questionnaires reçus de la part des exposants font état de la vente de l'ensemble des marchandises stockées durant la semaine du salon, qui intervient peu avant le mois sacré de ramadan. Par conséquent, certaines coopératives ont réalisé jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires annuel, selon le commissaire du SIAM. Par ailleurs, plusieurs équipements de machinerie ont été vendus, les exposants ayant réalisé plus de 3% de leur CA annuel.

Quant au pôle international comptant 500 exposants, il a connu une large participation des pays africains, selon Jaouad Chami. Celui-ci met en avant également la participation de la Suisse, invitée d'honneur du SIAM 2019 et qui s'est démarquée par son pavillon attractif.

Revenant sur la thématique choisi cette année, autour de l'agriculture comme levier d'emploi et avenir du monde rural, le commissaire du SIAM a fait part de sa satisfaction de l'affluence des jeunes venus avec des idées et des projets innovants. À cette occasion, le responsable affirme qu'ils ont bénéficié du conseil, de l'accompagnement, de l'orientation et des projets de formation nécessaires, en plus des promesses d'appui matériel de la part des organismes financiers.