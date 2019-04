Fès accueille la 18e rencontre internationale du Printemps de la philosophie

La 18e rencontre internationale Printemps de la philosophie s'est ouverte à Fès, sous le thème ‘philosophie et traduction: dialogue des langues’.

Un parterre d’universitaires, de philosophes, de cinéastes et de critiques marocains et européens prennent part à cette manifestation culturelle, initiée par l'Association des amis de la philosophie dans le but de rapprocher les cultures et renforcer le vivre-ensemble entre les civilisations.

Intervenant à cette occasion, le président de l'association des amis de la philosophie, Aziz Haddadi, a indiqué que cette édition célébrera les rapports entre la philosophie et la traduction depuis le lancement du cercle du célèbre philosophe arabe Al Kindi, lequel a été chargé de la traduction des textes philosophiques du grec vers l'arabe.

La philosophie arabe n'existait pas, à l'époque, en dehors de la traduction des grands ouvrages qui a facilité, par la suite, la tâche à Al Farabi, Avicenne et Ibn Rochd, a-t-il ajouté.

Cette rencontre de deux jours sera consacrée au débat autour de plusieurs thème en lien avec la traduction et la philosophie à travers plusieurs axes, traitant notamment des perspectives d’enseignement au Maroc, du dialogue des langues et des cultures ou encore de la hilosophie et traduction.

Outre une exposition de livres, cette édition prévoit la remise du Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne, ainsi que d’autres activités culturelles dédiées aux jeunes.