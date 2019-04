CAN 2019 : Trois Marocains dans la pré-liste des arbitres qui officieront les matchs

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, la pré-liste des arbitres et arbitres assistants retenus pour officier la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet prochains en Egypte. Sur les 27 arbitres et 29 assistants figurent trois Marocains, en l'occurrence Rédouane Jeyid et Noureddine El Jaafari en tant qu'arbitres centraux et Azgaou Lahcen comme arbitre assistant.

La liste des arbitres centraux comprend également l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, l'Ethiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Mali, la Namibie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, le Soudan, l'Afrique du Sud et la Zambie.

Quant à la liste des arbitres assistants, elle comprend elle aussi l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan, le Sénégal, Cameroun, l'Angola, le Burkina Faso, le Tchad, les Comores, l'Erythrée, l'Ethiopie, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, la Libye, le Madagascar, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud.