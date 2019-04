Fitch Ratings : La note «BBB-» du Maroc maintenue

L’agence de notation américaine Fitch Ratings a annoncé jeudi le maintien la note «BBB-» pour le Maroc avec une perspective stable. Un communiqué de l’agence précise que «la note BBB- du Maroc est confortée par sa stabilité macroéconomique, ses réserves confortables et une faible part de la dette en devises dans la dette publique». «Ceci est contrebalancé par la faiblesse des indicateurs de développement et de gouvernance, le niveau élevé de la dette publique et des déficits budgétaire et du compte courant qui dépassent largement les pairs», poursuit la même source.

Fitch prévoit aussi que le déficit public atteindra 3,7% du PIB (sans les privatisations) en 2019, conformément à l'objectif budgétaire et au résultat de 2018, et de 3,5% en 2020. «A moyen terme, le gouvernement prévoit de réduire le déficit budgétaire en élargissant l’assiette fiscale et en renforçant l’application des lois fiscales, en limitant la masse salariale et en réalisant des gains d'efficacité sur les dépenses sociales grâce à un ciblage amélioré», poursuit le communiqué.

L’agence de notation prévoit aussi une dette extérieure nette qui passera de 14,6% en 2017 à 17,2% du PIB en 2019, ce qui est bien au-dessus de la médiane actuelle de «BBB» et des investissements directs étrangers (IDE) stables à 2% du PIB «attirées par la modernisation des infrastructures, l’amélioration de l’environnement des entreprises et les incitations offertes dans le cadre de la stratégie d’industrialisation du gouvernement». «La croissance économique devrait être globalement stable jusqu’en 2020. Les effets de base défavorables du secteur agricole devraient ralentir la croissance du PIB, qui passera de 4,1% en 2017 à 3,2% en 2018 et à 2,8% en 2019, avant de remonter à 3,5%», prévoit-elle.