Italie : Un Marocain comparaît pour «terrorisme international»

Dans le cadre d’une affaire de terrorisme international, deux Syriens et un Marocain ont été accusés par le juge de l’audience préliminaire du tribunal de Cagliari (Sardaigne), Giuseppe Pintori.

Ils devront comparaître devant la cour d’assises de Sassari pour le début de leur procès. Selon le média local Cagliari pad, les procureurs antiterroristes adjoints, Danilo Tronci et Rossana Allieri, estiment que Mustafa Chadad, Abdulkarim Osman Haj et Lahoucine Aït Wahmane font partie d’une cellule djihadiste, récemment démantelée à d’Olbia et incluant 18 personnes au total.

Le quatrième membre, un fugitif, a été arrêté au Danemark avant de réussir à reprendre la fuite avec un membre de sa famille qui lui aurait rendu visite en prison et aurait échangé ses vêtements avec lui pour permettre au prisonnier de s'échapper. Appelé Anwar Daadoue, il serait à la tête d’une cellule terroriste en Italie, liée au Front Fatah al-Cham (Al-Nosra). Il est aussi accusé par les autorités italiennes d'avoir collecté des fonds pour des activités terroristes, précise le média.