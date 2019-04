Casablanca : Une soirée caritative pour venir en aide aux enfants privés de famille

Le 27 avril 2019, l’association SOS Villages d’Enfants organise une soirée caritative destinée à collecter des fonds pour soutenir la prise en charge des enfants qui grandissent sans famille. «La mobilisation de tous est cruciale car elle permettra de continuer d’assurer les besoins essentiels en nourriture, éducation et habillement des enfants pris en charge par l’association», explique Béatrice Béloubad, directrice de SOS Villages d’Enfants Maroc, citée par un communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

L’évènement verra la participation de nombreuses stars de la chanson et de la scène humoristique marocaine, qui ont répondu présent à l’appel de l’association. «Ferdaous chanteuse à la voix d’or, Lamiss violoniste virtuose, et Asmaa El Arabi, l’humoriste marocaine au regard incisif et plein de dérision, se sont engagées pour porter la voix des enfants durant cette soirée», poursuit le commiuniqué. Un dîner de gala et une vente aux enchères font aussi partie des moments clés de l’évènement.

L’association en profite aussi pour remercier ses partenaires de longue date qui supportent officiellement l’évènement et dit espérer que «le grand public ainsi que les entreprises qui ont à cœur de s’inscrire comme des acteurs de développement à part entière de leur communauté viendront nombreux soutenir la cause des enfants».