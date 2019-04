Le PJD encore silencieux sur la réunion du lundi de son secrétariat général

Le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Saadeddine El Othmani. / Ph. DR

Le secrétariat général du PJD a tenu, lundi 8 avril, une réunion. «Une fois n’est pas coutume, elle s’est déroulée dans la villa officielle du chef du gouvernement, sise quartier des Princesses à Rabat», nous confie une source. Un changement de lieu qui n’est pas sans soulever des interrogations alors que d’habitude, c’est le siège central de la Lampe qui accueille ce genre de rencontres.

Et ce n'est pas tout. Presque 48 heures après sa tenue, le PJD n’a pas encore publié un communiqué portant sur les axes abordés par l’instance lors de cette réunion. Ce qui laisse la porte grande ouverte à toutes les interprétations.

Le secrétaire général et chef du gouvernement traverse en effet une mauvaise passe. En cause, le refus des députés de son parti de voter en faveur du projet de loi-cadre n°51-17 relatif au système de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique.

Ils ont ainsi choisi de répondre à l’appel d’Abdelilah Benkirane que de suivre les directives de Saadeddine El Othmani à ce sujet. L’adoption du texte a ainsi été reportée à une date ultérieure en attendant que le chef de l’exécutif trouve un compromis avec ses «frères» et «sœurs» à la Chambre des représentants.