Migrations : Angela Merkel annonce un plan de développement pour le Maroc

Réunie aux côtés du groupe de Visegrád, qui comprend la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, la chancelière allemande, Angela Merkel, a annoncé «un projet de développement au Maroc pour aider à stopper la migration de l’Afrique du Nord vers l’Europe», rapporte l’agence de presse espagnole EFE.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le sommet entre la chancelière et les chefs de gouvernement des pays du groupe, tenu ce jeudi à Bratislava, Angela Merkel a affirmé que «le Maroc est un pays d’où partent de nombreux réfugiés, c’est pourquoi nous voulons travailler ici de manière très spécifique».

De plus, la chancelière a souligné l’importance de ce projet, affirmant que «[nous] devons agir sur les causes de la migration et de l’exil». Néanmoins, aucun détail précis sur le nature de ce projet n’a été exposé, précise l’agence espagnole, qui évoque un fonds monétaire et une structure administrative, que le groupe espère concrétiser dans un avenir proche, a déclaré pour sa part le chef du gouvernement slovaque, Peter Pellegrini.