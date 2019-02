Marrakech : Le roi inaugure deux projets solidaires à Hay El Mellah

Le roi Mohammed VI a procédé, mardi à la médina de Marrakech, à l'inauguration d’un Centre de soins de santé primaires et d’un autre d’addictologie, deux projets solidaires qui s'inscrivent en droite ligne du programme de requalification urbaine de Hay El Mellah.

Portés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ces projets, dont les travaux ont été lancés par le souverain le 10 janvier 2017, traduisent sollicitude dont le roi n'a eu de cesse d’entourer les anciennes médinas du royaume et sa détermination à garantir aux habitants de ces cités un accès facile aux services de base à même de leur garantir quiétude et bien être.

Ainsi, le Centre de soins de santé primaires devra favoriser l’accès des personnes démunies aux soins de santé, accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et lutter contre l’irrégularité du suivi médical, cause d'aggravation de l'état de santé des personnes souffrant de maladies chroniques. Erigé sur 630 m2, il fait partie intégrante d’un plan d’action mené par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et visant à appuyer le secteur médical national, à travers la mise en place d’une filière de soins de proximité accessibles aux populations, et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients et bénéficiaires.

Le second projet inauguré par le roi est le Centre d’addictologie du quartier El Mellah, le deuxième du genre réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au niveau de la ville ocre. Outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention et d’accompagnement psycho-social, ce centre s'inscrit dans le cadre d’un programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre, depuis 2010, par la Fondation, en partenariat avec les ministères de la Santé et de l'Intérieur.