Un Israélien d'origine marocaine élu à la tête d'un parti d’extrême droite

Le parti israélien «Foyer juif» a choisi dimanche dernier l’ancien rabbin militaire en chef de l’armée israélienne, Rafi Peretz, d’origine marocaine, comme nouveau secrétaire général de cette formation d’extrême droite.

Selon des médias israéliens, qui citent le communiqué de presse de ce parti publié lundi, «Foyer juif» a rappelé avoir surmonté toutes les difficultés et les crises auxquelles il a été confronté, se disant confiant en cette nouvelle élection. «Nous avons trouvé un excellent candidat après plusieurs jours.»

Rafi Peretz est né en 1956 dans une famille de marocains de confession juive. Il a grandi dans le camp de migrants Ma’abara avant de devenir pilote puis rabbin militaire en chef jusqu’en 2016.

Le nouveau chef du parti extrémiste, qui est principalement actif parmi les colons, a déjà publié des déclarations provocatrices à l’égard des musulmans, affirmant qu’«il n’y a pas de signification religieuse dans l’Islam» pour que les musulmans prient dans la mosquée Al Aqsa, pourtant troisième lieu saint de l’islam.

Il avait déjà dit que Jérusalem «n’était pas du tout» mentionnée dans le Coran, accusant «90% des Arabes [de ne pas savoir vraiment] ce qui est écrit dans leur Coran».

Le «Foyer juif» a été fondé en 2008 et occupe, depuis 2015, la 20e place au Knesset, avec huit députés sur un total de 120 membres du parlement monocaméral d’Israël. Des élus considérés comme les plus extrémistes et les fervents défenseurs d’un «Grand Israël», puisqu’il souhaitent élargir au maximum les colonies israéliennes et rejettent les négociations destinées à résoudre le conflit israélo-palestinien et la solution de deux Etats.