Maroc : Hôpitaux et laboratoires se ruent vers les réactifs de dépistage du virus A H1N1

Le virus A H1N1 n'inquiète pas que les citoyens marocains. Ces dernières 24 heures, plusieurs laboratoires et hôpitaux du pays auraient en effet commandé en urgence des stocks de réactifs afin de procéder aux tests de dépistage du virus.

«Entre hier et aujourd’hui, nous avons reçu une vingtaine d’appels de laboratoires et d’hôpitaux, notamment de Rabat et Casablanca, afin de passer commande. Rien que ce matin, nous avons enregistré un pic dans les commandes», nous indique une source travaillant au sein d'une société spécialisée dans la fourniture de matériel de laboratoire d’analyse. Elle s’approvisionne auprès de fournisseurs étrangers, notamment européens.

Si notre source précise que les établissements qui la contactent ne sont pas en rupture de stock, il n’empêche que l’heure est à l’anticipation. Car «en moyenne, on reçoit la commande en une semaine, voire dix jours», ajoute notre interlocuteur. Ces réactifs se présentent «sous forme de liquide mélangé à l’urine ou au sang afin de détecter la présence éventuelle du virus».

Cette ruée survient après que le ministère de la Santé a confirmé hier le décès de cinq personnes infectées.