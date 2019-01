Pays-Bas : Une exposition commémore les 50 ans d'immigration marocaine

Le musée de la migration à la commune néerlandaise de Heerlen accueille actuellement une exposition qui commémore les 50 ans d'immigration marocaine aux Pays-Bas. Les années soixante ont connu, en effet, une arrivée massive des Marocains aux Pays-Bas, venus pour la plupart de France et de Belgique pour travailler dans les mines de la province de Limbourg.

Cette exposition donne ainsi à voir des photographies des travailleurs de la première génération des émigrés ayant fait plusieurs sacrifices pour contribuer à la reconstruction de du pays après la Seconde guerre mondiale. Elle présente également des outils et des machines que les travailleurs marocains utilisaient à l'époque pour l'extraction du charbon dans les mines, illustrant une phase importante de l'histoire de l'immigration marocaine aux Pays-Bas.

Cette commémoration a été également marquée par la projection, mercredi, d'un documentaire réalisé en 1970 qui jette la lumière sur les conditions sociales et économiques des migrants marocains aux Pays-Bas dans les années soixante et soixante-dix et sur leur intégration dans la société néerlandaise où ils ont constitué un modèle de coexistence et de respect de l'autre.

Lors d'un débat qui a suivi la projection, des intervenants ont souligné la nécessité de préserver la mémoire de ces migrants qui représentent la première génération des Marocains aux Pays-Bas, et ce dans le but d'enrichir les archives nationales de l'immigration.