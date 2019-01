Maroc - Belgique : Entretiens sur les moyens de renforcer la coopération culturelle

Le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, et le ministre flamand de la Culture, des médias, de la jeunesse et de Bruxelles, Sven Gatz, ont examiné lundi à Rabat les possibilités offertes pour revigorer et élargir la coopération bilatérale dans le domaine culturel. Au cours de cette entrevue, Sven Gatz a mis en évidence l'intensité des relations de partenariat entre le Maroc et la région flamande de Belgique, faisant part de son ambition de conférer un contenu concret à la collaboration entre les deux parties.

Le ministre flamand a aussi mis l’accent sur les perspectives de coopération en matière de littérature, de septième art et d'audiovisuel et a appelé, à ce propos, à établir des idées projets pouvant constituer un champ de collaboration. Cette visite, tenue du 27 au 3à janvier, est l'occasion de mettre en avant la qualité des liens maroco-flamands, citant à cet égard la Maison de culture maroco-flamande Darna, située à Bruxelles, qui est un espace dédié à l'échange et à la promotion des deux cultures.

Son homologue marocain s'est pour sa part félicité des relations unissant le Maroc et la Belgique, affirmant que cette rencontre offre l'opportunité de donner un nouvel élan à la coopération maroco-flamande, mais aussi d'échanger les expériences les expertises en matière de formation dans le domaine des médias et du journalisme.