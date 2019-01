Belgique : Le Maroc refuse de rapatrier un criminel d’origine marocaine

La Belgique ne parvient pas à expulser un criminel d’origine marocaine, le Maroc ayant refusé de lui fournir les documents nécessaires, rapporte ce lundi le site Het Laatste Nieuws.

L’homme en question, Mustapha B., a été incarcéré dans un premier temps pendant 17 ans pour des affaires de trafic de drogues. L’année dernière, il a écopé de trois ans supplémentaires pour viol, précise pour sa part la chaîne de télévision RTL.

L’ex-détenu, qui est également le frère de Samira B., condamnée à 27 ans de prison pour le meurtre de son compagnon et pour radicalisation, se serait à son tour radicalisé. Son titre de séjour en Belgique lui a ainsi été retiré. La durée de rétention maximale de huit mois ayant été atteinte, il a dû être remis en liberté par l’Office des étrangers, poursuit la même source.

En liberté et sans papiers, les autorités belges n’arrivent pas à l’expulser au Maroc, faute de documents qui devraient être fournis par son pays d’origine, explique la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration, Maggie De Block. De son côté, l’avocat Me Bart Vosters affirme que lui et son client ont interjeté appel contre ce jugement, affirmant que «dans l’attente du procès, il est libre».