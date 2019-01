El Othmani continue de surfer sur l’affaire des photos sans voile d’Amina Maelainine

Saâdeddine El Othmani a animé, samedi 26 janvier, un meeting politique à Agadir. Une occasion pour le secrétaire général du PJD de réaffirmer «le référentiel islamiste» de la Lampe et de tirer à boulets rouges, mais sans les nommer, sur les membres au sein de sa formation qui s’écartent de cette voie. «Dès le début, nous avions déclaré que le PJD est un parti nationaliste ayant un référentiel islamiste (…) Nous n’allons pas nous tordre le cou pour satisfaire les caprices de certains», a-t-il martelé.

«Nous devons être fiers de nos institutions et les valoriser, se conformer à leurs décisions peu importent leurs natures. Personne n’est au-dessus de la loi et personne n’est au-dessus de la Justice et le Développement», a-t-il ajouté. Et de préciser que «toutes les institutions doivent tenir compte des règles établies. Le groupe est au-dessus de l’individu et les institutions sont au-dessus des individus. Nous devons être parfaitement conscient de cela», rapporte le site d’actualité du PJD.

«Il y a des normes dans l’action partisane à ne pas transgresser»

A sa manière, El Othmani aborde indirectement les photos sans voile d’Amina Maelainine. Au fil de son intervention, il a donné plus d’indicateurs sur cette affaire.

«Les membres du PJD ne sont pas des anges. Parmi eux, certains commettent des erreurs. Nous ne nous immisçons pas dans la vie personnelle, mais il y a des normes dans l’action partisane à ne pas transgresser. Nous ne pouvons être complaisants à l’égard de toute atteinte à la transparence.» Saâdeddine El Othmani, chef du gouvernement et secrétaire général du PJD

Justement, au sein de la Lampe, il existe une commission chargée de la «transparence», présidée par Mustapha Ramid. Celui-ci auditionne les PJDistes soupçonnés d’enfreindre les règles du parti. Mme Maelainine devait être, ce week-end, interrogée par les membres de l’instance. Un passage qui a été reporté en attendant que l’affaire quitte la Une de l’actualité.

Mais visiblement, l’affaire oppose une résistance à être reléguée au second plan. El Othmani et les siens doivent s’armer de patience, sachant qu’une nouvelle photo sans voile de la députée, et de surcroît prise dans une église à Paris, enflamme les réseaux sociaux.