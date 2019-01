RAM : Transfert dès ce samedi de certains vols vers le Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V

La Royal Air Maroc (RAM) entame, à compter de samedi 26 janvier, l’opération de transfert de ses vols au départ de Casablanca vers le nouveau Terminal 1 de l’Aéroport international Mohammed V, inauguré mardi 22 janvier par le roi Mohammed VI. Ce transfert permettra de «doter le Hub de la compagnie nationale des capacités nécessaires au bon déroulement de tout le processus lié à ses vols», indique ce vendredi un communiqué de la compagnie nationale.

«Le Terminal 1 sera ainsi entièrement dédié à Royal Air Maroc et à certaines compagnies aériennes partenaires du transporteur aérien national. Toute son activité, aussi bien internationale que domestique, y sera regroupée», se félicite-t-elle.

«Le transfert de l’activité au nouveau terminal sera réalisé de manière progressive. Dans un premier temps, et dès samedi 26 janvier, celui-ci accueillera les passagers voyageant à destination de Paris. Deux semaines plus tard, l’ensemble des vols à destination de la France seront également traités dans le nouveau terminal 1. S’y ajouteront dès fin février, les vols vers les destinations africaines. Enfin, le transfert complet de l’activité sera effectué fin mars 2019.» Communiqué de la RAM

La compagnie nationale rappelle que ce terminal «compte de nouveaux aménagements et équipements qui seront à même d’améliorer l’expérience des passagers» et assure que ce transfert «se traduira par une augmentation substantielle des capacités dédiées au traitement des passagers au sol». «Au Terminal 1, Royal Air Maroc a aménagé une nouvelle agence commerciale bien située et facilement accessible pour la clientèle de la compagnie, (…) dotée d’un espace E-services qui compte des postes de travail en libre services et qui a été conçu pour améliorer l’expérience client et réduire les délais d’attente en agence», conclut le communiqué.