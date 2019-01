La fausse alerte causée par les chaussures d’une passagère à destination du Maroc

En fin d’après-midi du jeudi, les services de sécurité de l’aéroport d’Orly-sud ont été mis en alerte à cause des bagages d’une passagère à destination de Casablanca, entrainant plusieurs retards de vols. En cause, ses bagages cabine ont été suspectés de contenir un dispositif de mise à feu, entrainant ainsi l’évacuation des halls A et B.

Selon des informations du journal Le Parisien, la passagère a été interceptée lors de son passage des portiques de sécurité. Les démineurs ont découvert que l’objet suspect «n’était autre qu’une paire de "chaussures de mode connectées" et dotées d’éléments lumineux».

Plusieurs sources indiquent que la passagère est une journaliste travaillant pour «un célèbre magazine de mode féminin». L’alerte étant levée peu avant 19 heures, le sous-préfet chargé de la sécurité de l’aéroport de Paris-Orly, Pierre Marchand-Lacour a indiqué au média français que «cette affaire n’en était en fait est pas une».

Pourtant, la voyageuse n’a finalement pas pris son vol au bord de la compagnie nationale Royal air Maroc (RAM). Elle a été placée en garde à vue et l’enquête confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.