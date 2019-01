Royaume-Uni : Des musulmans accusent Marks & Spencer d'«insulter l’islam»

Des Britanniques de confession musulmane sont vent debout contre la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer. Selon le tabloïd britannique The Sun, ils exigent le boycott de M&S à cause du papier toilette vendu dans ses magasins, sur lequel ils disent reconnaître le mot «Allah» en arabe.

Dans une vidéo devenue virale, un homme reproche en effet au groupe britannique d’avoir mentionné ce mot sur sa gamme de papier hygiénique. Plus de 2 200 personnes ont signé une pétition dans laquelle elles accusent la chaîne d’«insulter l’islam».

«Ils ont écrit en arabe ''Allah'' sur leurs rouleaux de papier toilette à l’aloe vera», écrit un dénommé Ahmed Musa, à l'origine de la pétition publiée sur le site Change.org. «C’est une tentative insensée et pathétique d’insulter l’islam», estime-t-il.

La chaîne de vêtements britannique a répondu sur Twitter à ses clients : «Le motif sur le papier hygiénique en aloe vera, que nous vendons depuis plus de cinq ans, représente une feuille d’aloe vera. Nous l’avons vérifié et confirmé avec nos fournisseurs.»

La campagne de boycott lancée contre Marks & Spencer n’est pas sans rappeler la polémique sur les articles vendus par Amazon, plus tôt ce mois-ci. A la demande de plusieurs utilisateurs musulmans et organisations religieuses, le géant du commerce en ligne a en effet décidé de retirer des articles de sa vente en ligne. Ces derniers contenaient des versets coraniques et des noms divins.