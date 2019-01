Amazon retire des produits «offensant» les musulmans

Sur le site d’Amazon, la mise en vente de certains articles a créé un tollé au sein des utilisateurs musulmans, qui ont relevé la présence de versets coraniques et d’invocations divines. Plusieurs internautes ont ainsi exigé le retrait desdits produits, avant une réaction officielle du Conseil sur les relations américano-islamiques qui a fustigé la mise à disposition de telles ventes.

Selon le New York Post, les articles concernés sont des accessoires de bain contenant des inscriptions religieuses en arabe, des noms divins, ainsi que celui du prophète Mohammed. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont ainsi multiplié les publications fustigeant la démarche d’Amazon et appelant l’entreprise à prendre des décisions.

Guys I need your help.

A seller in Amazon is selling shower curtains with Allah, Prophet Mohammed and other wording on it.

I've reported the product to Amazon but no action was taken.

Plz help report and RT this so it will removed.https://t.co/bSfm2oyIiq pic.twitter.com/hsdU7OZ3K5