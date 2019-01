Emission spéciale MRE : Le long chemin de croix des victimes de spoliation immobilière 

Invités de l’émission

Moussa El Khal : Le juriste franco-marocain Moussa El Khal est conseiller juridique auprès de l’Association pour le droit et la justice au Maroc (ADJM). Basée en France, celle-ci regroupe plusieurs victimes de spoliations foncières et détournement d’héritage au Maroc, surtout parmi les Marocains résidant à l’étranger. Elle centralise leurs dossiers tout en assurant suivi juridique et plaidoyer pour réhabiliter les victimes dans leurs droits. Elle alerte également sur la législation défaillante qui permet l’accaparement des biens fonciers sur la base de faux et usage de faux.

Abdelhay Oukachi : Rentré de France, Abdelhay Oukachi est revenu au Maroc avec l’idée d’investir, lorsqu’il découvre en avril 2009 avoir été dépouillé de deux terrains. Depuis son dépôt de plainte, la situation est restée au point mort, se répercutant sur toute sa famille. Pire encore, il explique avoir été dépourvu de tous ses biens par les impôts qui lui reprochent la vente de ses terrains sur la base d’un faux.

Nawal Bradley : Vivant en France, Nawal Bradley se rend au Maroc à plusieurs reprises pour suivre le dossier de sa famille devant la justice. En effet, celle-ci a été dépossédée de son terrain au début des années 1990, ce qui l’a menée à porter plainte contre Les Domaines et le groupe immobilier Al Omrane. Acheté par son arrière-grand-père, le lot de terrain qui fait l’objet d’un litige a été racheté par son père en 1972. Al Omrane a vendu le terrain et aucune partie qui a construit sur cette parcelle ne détient de contrat à cet effet. Depuis, l’affaire est toujours devant le tribunal administratif de Casablanca.