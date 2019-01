Polisario au Sommet UE-UA : Bruxelles a fini par céder aux pressions

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA et Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. / Ph. DR

Après avoir déclaré que chaque organisation «est souveraine dans l’élaboration de sa liste respective des participants» lorsqu’elle accueille une réunion sur son territoire, l’Union européenne a fini par inviter le Front Polisario à sa réunion ministérielle avec l’Union africaine. A la rencontre où le Maroc était représenté par son ministre délégué chargé de la Coopération africaine, le Polisario a dépêché Mohamed Salem Ould Salek, épaulé par une importante délégation.

L’information a été relayée lundi par l’agence de presse du Polisario. Celle-ci informe, photo à l’appui, que la délégation du front, conduite par Ould Salek, «ministre des Affaires étrangères», a pris part à la réunion des chefs de la diplomatie de l’Union africaine et de l’Union européenne, qui se tient à Bruxelles les 21 et 22 janvier.

Les représentants du Polisario ayant pris part à la réunion. / Ph. Agence de presse du Polisario

«En marge de la réunion, la délégation sahraouie tiendra plusieurs réunions avec les délégations participantes», poursuit la même source, précisant que plusieurs responsables du Polisario, à l’instar de Mohamed Sidati, composent cette «délégation».

Une participation qui a toujours gêné le Maroc

Les éléments de la direction du Polisario ont également participé à un dîner officiel en l’honneur des ministres des Affaires étrangères des deux organisations, présidé par la haute représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Richard Sezibera.

La participation du Front Polisario à cette rencontre a été au cœur d’une visite de travail de la ministre sud-africaine des Relations internationale et de la coopération, Lindiwe Sisulu, en Algérie le 14 janvier dernier.

Contacté par Yabiladi, une source diplomatique a expliqué la présence du Polisario à la réunion des chefs de la diplomatie de l’UA et de l’UE par le fait que désormais, le sommet entre l’Afrique et l’Europe est devenu un «Sommet UE-UA». «Avant que le Maroc réintègre l’UA, on parlait de sommets UE-Afrique. Actuellement, cette rencontre de haut niveau concerne désormais l’Union africaine où le Polisario dispose d’un siège», détaille notre source.

D’ailleurs, le Front avait pris part, en novembre 2017, au Sommet Union africaine-Union européenne, organisé en Côte d’Ivoire, au grand dam des promesses formulées par les services de Federica Mogherini. La commission européenne avait alors précisé que la participation du mouvement séparatiste à cette rencontre «ne constitue pas une modification de la position de l’Union européenne de la non-reconnaissance de la RASD».

Mais cette participation gêne surtout le royaume ayant entrepris par le passé des opérations de lobbying pour éjecter les éléments du mouvement séparatiste des événements internationaux auxquels il prenait part.