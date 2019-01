L’Espagne et le Maroc finalisent la visite officielle du roi Felipe VI

En l’absence d’une annonce officielle, les gouvernements espagnol et marocain achèvent actuellement les préparations de la visite officielle du roi Felipe VI au Maroc, prévue les 13 et 14 février prochains, selon des sources diplomatiques citées par El País.

La visite de Felipe VI et de la reine Letizia, qui comprendra au moins Rabat et Casablanca, a été reportée à plusieurs reprises et était en suspens depuis juillet 2014, date à laquelle le couple royal espagnol s’était rendu au Maroc dans le cadre d’une tournée internationale après l’accession au trône de Felipe VI.

Ce voyage officiel est attendu depuis longtemps. Le Palais royal espagnol l’avait classé parmi les «priorités» de l’agenda du roi d’Espagne lors de son accession au trône, mais le blocus politique ayant suivi les élections générales de 2015 et la crise en Catalogne avaient contraint le Palais à le reporter.

Prévue pour novembre 2017, la visite avait une fois encore été retardée en raison de la décision du roi Mohammed VI d’assister au Sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine, qui s’était tenu en Côte d’Ivoire. Enfin, en janvier 2018, le Maroc avait annulé la visite du monarque espagnol une semaine avant, sans explication.

Lors de sa visite prévue en février, Felipe VI sera accompagné d’une importante délégation de ministres, dont le ministre des Affaires étrangères Josep Borrell, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska, le ministre de l’Equipement José Luis Ábalos, et la ministre de l’Education et de la formation professionnelle, Isabel Celaá.