Une part de marché de 42,5% pour le groupe Renault Maroc en 2018

Le groupe Renault Maroc a confirmé son leadership sur le marché de l'automobile marocain en dépassant la barre des 400 000 véhicules produits en 2018 et en exportant près de 90% de sa production vers 74 pays.

C’est ce qu’a annoncé, mardi à Casablanca, le directeur général du groupe Mark Nassif, lors d’une conférence de presse pour la présentation du bilan des activités.

La marque au Losange a réalisé de très bonnes performances l’exercice écoulée, une année historique en termes de production industrielle de ses deux usines SOMACA (Casablanca) et Tanger et de ventes avec 75 418 véhiculés livrés, soit une part de marché de 42,5%, a-t-il expliqué.

Ainsi, le groupe s’est positionné comme une plateforme industrielle majeure avec la production par ses deux usines de 402 150 véhicules (318 600 unités à Tanger et 83 550 à Casablanca), la demande du marché interne ayant fait la part belle à ses marques incontournables, Dacia (49 649 ventes et 28% de part de marché) et Renault (25 769 véhicules et 14,5% de part de marché).

Le groupe a aussi fait rayonner le «made in Morocco» en termes d’exportations avec un volume de 358 779 véhicules contre 333 189 en 2017 dont 301 336 véhicules produits à Tanger, soit plus de 94% de la production de l’usine tangéroise et 57 443 véhicules à Casablanca (près de 69% de la production de la Somaca).

De plus, 6 modèles du Groupe figurent dans le top 6 des meilleures ventes au Maroc avec respectivement Dacia Logan (13 280 ventes), Renault Clio en tête de son segment avec 12 470 livraisons, Dacia Dokker (12 434 ventes), Sandero (11 918 ventes), Duster (8 106 ventes) et Renault Kangoo (5 544 ventes).