Exposition «Figural» de l’artiste peintre belgo-marocain Hamid Douieb à Rabat

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise du 17 janvier au 16 février 2019 l’exposition «Figural» de l’artiste peintre maroco-belge Hamid Douieb à l’Espace Rivages à Rabat.

Un communiqué de presse, parvenu à Yabiladi, indique que le vernissage aura lieu jeudi 17 janvier 2019 à 18h à l’Espace Rivages, au siège de la Fondation.

Né à Casablanca en 1948, Hamid Douieb a émigré en Belgique en 1968. Artiste peintre surréaliste puis hyperréaliste, il définit actuellement sa peinture comme figurale et non figurative. «Le corps féminin est à la fois un thème et un support de prédilection comme le sont les visages et les mains», poursuit le communiqué.

Ce dernier note que «bien que ce soit en Belgique que Hamid Douieb a découvert sa vocation d’artiste et où il s’est imprégné de ses tendances artistiques, c’est au Maroc qu’il revient pour une reconnaissance».

Les cimaises de l’Espace Rivages accueillent les créations d’un artiste de la première génération d’émigrés marocains en Belgique qui revient pour exposer dans son pays d’origine. «Je reviens d’un long voyage les lèvres sèches et le cœur gros, je reviens vieillissant retrouver ma terre de naissance comme un saumon qui remonte la rivière» déclare Hamid Douieb, cité par le communiqué.