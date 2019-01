Affaire Hamieddine : El Othmani persiste et signe

Le secrétaire général du PJD et chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani. / Ph. DR

Le PJD a organisé, ce weekend à Salé, une nouvelle session de son conseil national. L’occasion pour Saâdeddine El Othmani d’aborder à nouveau l’affaire d’Abdelali Hamieddine.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du PJD a affirmé que le parti n’est pas «solidaire avec Abdelali Hamieddine uniquement parce qu’il est membre» du parti. «Notre solidarité n’est pas sentimentale et est loin d’être une réaction [mais] nous le soutenons parce que nous en sommes convaincus et nous avons clairement exprimé notre position», a-t-il déclaré devant les membres du parlement de la Lampe.

Tout en remerciant «les avocats qui soutiennent bénévolement» Hamieddine, membres du PJD et autres inclus, Saâdeddine El Othmani a également mis en exergue le soutien des «autres parties et des voix intellectuelles et médiatiques qui ont exprimé leur position dans cette affaire».

«Ce n’est pas seulement la défense d’Abdelali Hamieddine mais également celle de l’indépendance des verdicts judiciaires et des principes d’un procès équitable. Nous maintiendrons notre position quant à cette défense.» Saâdeddine El Othmani

El Othmani a également déclaré que le PJD soutiendra «tout membre et tout citoyen marocain défendant une cause juste». «Nous défendrons leurs droits dans la mesure du possible», a-t-il conclu.

تضامنا بقناعة مع عبد العالي حامي الدين، ومستعدون للتضامن مع أي مواطن مظلوم pic.twitter.com/7Yk5OV27NH — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) 13 janvier 2019

La position du PJD sur l’affaire d’Abdelali Hamieddine, à nouveau poursuivi dans le cadre du meurtre de l’étudiant de gauche Mohamed Aït Ljid Benaïssa en 1993, a été exprimée à plusieurs reprises par le secrétariat général et les membres du parti de la Lampe. Des déclarations qui ont irrité les magistrats et notamment ceux de la Coalition des associations des professionnels de la magistrature.