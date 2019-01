Le terroriste expulsé de Danemark : Les explications de l’ambassadrice du Maroc

Extradé par les autorités danoises vendredi 4 janvier, le ressortissant marocain Saïd Mansour, qui serait impliqué dans l’attaque terroriste de Casablanca en 2003, devrait faire l’objet d’un «procès équitable» au Maroc, a annoncé l’ambassadrice du Maroc au Danemark.

Dans une lettre envoyée mercredi 9 janvier, Khadija Rouissi confirme que Mansour est détenu dans le royaume après sa dénaturalisation et son expulsion par Copenhague, rapporte le média public danois DR.

Saïd Mansour a été renvoyé au Maroc après une série de négociations entre les autorités marocaines et danoises, a précisé Khadija Rouissi. Cet homme a été condamné à plusieurs reprises au Danemark pour incitation au terrorisme et a été déchu de sa citoyenneté danoise par la cour suprême du Danemark en 2016. En juillet 2015 également, il avait été condamné à quatre ans de prison pour avoir diffusé des contenus de propagande terroriste. Il avait été accusé de produire et de distribuer des CD, des DVD et des messages en ligne et sur Facebook, glorifiant des groupes terroristes.

L’homme a été renvoyé au Maroc sur la base d’un accord garantissant qu’il ne serait pas soumis à des actes de torture, indique le média DR, citant la ministre danoise de l’Immigration et de l’Intégration, Inger Støjberg.

Pour rappel, le Premier ministre danois, Lars Lokke Rasmussen a déclaré à la presse qu’il était satisfait de «l’extradition de Saïd Mansour». «Nous envoyons un message clair : les étrangers criminels qui portent atteinte à nos valeurs et promeuvent le terrorisme ne sont pas les bienvenus dans la société danoise», a-t-il ajouté.

L’avocat de Mansour, Eigil Strand a déclaré dans un communiqué qu’il «avait été informé de l’extradition de son client à la dernière minute juste avant que ce dernier s’envole pour le Maroc», et a dit craindre que son client y soit «torturé ou tué».