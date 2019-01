Norvège : L'université de Bø rend hommage aux deux touristes tuées au Maroc

Ce lundi 7 janvier à l’Université de Bø en Norvège, une centaine de personne ont observé deux minutes de silence en hommage aux deux victimes tuées au Maroc dans la nuit du 16 au 17 décembre, rapporte l’agence France-Presse (AFP).

Ce lundi coïncide en effet avec la reprise des cours après les vacances de Noël. Intervenant à cette occasion, la directrice de la faculté dans laquelle étaient inscrites les jeunes étudiantes, a profité pour prononcer un discours à l’adresse des amis et proches de Louisa et Maren. «C’est très difficile pour nous tous, en particulier pour les étudiants qui vivaient et étudiaient avec elles», a-t-elle dit.

A l’université, «nous avons parlé avec les étudiants pour essayer non pas de comprendre ce qui est incompréhensible mais de leur permettre de mettre des mots sur ce qui s'est passé», a-t-elle expliqué.

Pour rappel, le 17 décembre dernier, les corps sans vie de Maren Ueland et de Louisa Vesterager Jespersen ont été retrouvés dans leur tente près d’Imlil. Elles étaient arrivées au Maroc pour se préparer à un tournoi d’alpinisme et gravir le mont Toubkal. Depuis ce double meurtre terroriste, plus de 18 personnes ont été interpelées.