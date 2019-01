Les Ultras du Raja et du Wydad boycottent le derby joué à Marrakech

Alors que le derby qui opposera le Raja au Wydad de Casablanca se disputera le 6 janvier prochain à Marrakech, les Ultras des deux clubs casablancais ont annoncé cette semaine leur décision de boycotter ce derby.

«Une décision historique», indique mardi soir la page officielle des supporters du Raja de Casablanca, qui évoque une «protestation contre les décisions répétées de jouer le derby hors Casa et de fermer le stade à chaque fois en milieu de saison».

#Officiel : dans une décision historique, les Ultras du Raja et du Wydad décident de boycotter le derby du dimanche qui aura lieu à Marrakech.

Une protestation contre les décisions répétées de jouer le derby hors Casa et de fermer le stade à chaque fois en milieu de saison. — Raja Club Athletic Supporters (@Raja_Supporters) 1 janvier 2019

Un communiqué des Curva Sud et Nord, soit les Ultras des deux clubs, dénonce «la gestion hasardeuse des affaires sportives» à Casablanca, fustigeant les décisions de déplacer les derbys hors de la capitale économique, «comme s’il s’agissait d’un cirque ou un festival de musique». L’occasion de citer «la fermeture du Stade Mohammed V en dépit de l’absence d’une stratégie claire et un plan d’action à communiquer au public ; fermeture qui intervient au lieu d’améliorer la qualité de l’organisation et faciliter l’accès aux installations».

Curva Sud et Curva Nord considèrent également qu’il est «honteux que les responsables soient incapables d’organiser un événement de football local à un moment où ils parient sur l’organisation d’un événement mondial et un autre continental».

Le communiqué rappelle enfin que les ultras travaillent actuellement sur un «code d’honneur comprenant un ensemble de règles visant à réduire les problèmes et les conflits» entre ces organisations.

La fermeture du complexe Mohammed V à cause de travaux de maintenance a suscité l’ire des dirigeants et des supporters des deux équipes. Une fermeture qui «privera les deux clubs des entrées d’argent liées à la billetterie et obligera les deux équipes et leurs supporters à se déplacer, parfois en dehors de la ville de Casablanca, pour disputer les matchs», a rapporté le journal Le Matin.