Maroc : Plusieurs sites historiques classés au patrimoine national en 2018

Le ministère de la Culture et de la Communication - département de la Culture - a procédé en 2018 à l'inscription et au classement d'un grand nombre de monuments historiques sur la liste du patrimoine culturel national.

Dans un communiqué, il indique avoir reçu et traité, au titre de l'année 2018, les dossiers et demandes de classement et d'inscription de plusieurs monuments historiques sur la liste du patrimoine national. Ainsi, il a été procédé à l'inscription de 78 sites archéologiques et bâtiment historiques et au classement de 209 objets d'antiquité et œuvres manuscrites répertoriées dans différents musées et bibliothèques nationales, outre le classement de 14 sites historiques.

Par ailleurs, le ministère a procédé à l'inventaire de toutes les composantes du patrimoine culturel dans ses volets matériel et immatériel, sur l'ensemble du territoire national. Cette opération s'est appuyée sur des missions de terrain conformément à un programme préétabli, avec le traitement des données issues de cette cartographie par le biais d'une base de données informatiques mise à la disposition du public.

A cet effet des expositions ont également été organisées pour sensibiliser le public à l'importance du patrimoine culturel national et à la nécessité de le préserver.