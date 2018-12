Maroc : Pour Abbadi, la jurisprudence islamique doit accompagner les mutations de la société

Le secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a affirmé, vendredi à Rabat, que la jurisprudence islamique devait accompagner les mutations de la société, de la pensée et de la communication. Intervenant lors d'une session de formation sur l'apport et le développement de la jurisprudence malékite, il a souligné que ces changements se matérialisent en faits et parfois en institutions, rappelant la richesse, l'efficacité et l'efficience des oulémas de l’Islam, à même d'interagir positivement avec ces nouveautés.

Ahmed Abbadi a relevé que les schémas de la communication ont changé, entraînant une accélération dans le processus d'apparition de nouveaux courants, contrairement au passé. Il a également observé une transformation dans le processus de transmission du savoir, recommandant l'investissement en une recherche visant à comprendre la nature de ces changements. Dans ce sens, il a noté que les réseaux sociaux exigent un certain nombre d'aptitudes et de compétences, rappelant la nécessité pour le Fakih du 21e siècle de cerner les contextes, d'actualiser en permanence ses sources et de maîtriser certains dogmes, règles de la jurisprudence malékite, pour pouvoir rester à jour.

Il a, en outre, souligné que la Rabita a mis à la disposition des oulémas une nouvelle série des cahiers de déconstruction du discours intégriste, expliquant plusieurs notions religieuses sur lesquelles les groupes extrémistes basent leur discours haineux, de manière à immuniser les gens et à permettre la transmission des sciences, afin de barrer la route aux complications. Cette session de formation sur l'apport et le développement de la jurisprudence malékite connaît la participation d'oulémas, d'académiciens, d'enseignants universitaires et d'étudiants.