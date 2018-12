A Rabat, plusieurs sit-in de solidarité avec les familles des deux victimes scandinaves

Des acteurs civils et associatifs et des représentants d'ONG et de partis politiques ont pris part, samedi à Rabat, à un sit-in de solidarité avec les familles des victimes du crime ignoble qui a coûté la vie à deux ressortissantes scandinaves, une norvégienne et une danoise, à Imlil, dans la province d'Al Haouz.

Les participants à ce sit-in, qui a eu lieu devant les ambassades de Norvège et de Danemark, ont brandi des affiches et slogans pour dénoncer fermement le meurtre inhumain des deux touristes norvégienne et danoise. Ils ont, à cette occasion, déposé des fleurs et allumé des bougies en guise de soutien et de réconfort aux familles et aux proches des victimes du double homicide d'Imlil.

«J'ai été très touché par les témoignages de compassion et la solidarité exprimée par les Marocains a aussi été remarquée au Danemark», a indiqué, dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur du Danemark au Maroc, Nikolaj Harris, soulignant dans ce cadre la coopération étroite du Danemark avec les autorités marocaines.

La présidente du groupe d'amitié maroco-norvégien à la Chambre des représentants, Fatiha Saddas a relevé à cet égard que ce sit-in symbolique constitue un moment de solidarité avec les familles des victimes et les peuples danois et norvégien.

Un autre moment de recueillement devrait avoir lieu en début de soirée à Rabat, devant les ambassades de Norvège et de Danemark, à l’appel du Club des avocats du Maroc.