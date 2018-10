Migration : Le Maroc serait la nouvelle Libye, selon les services de renseignement allemands

Le service fédéral allemand de renseignement (BND) a élaboré un rapport mettant en garde contre un «nouveau flux migratoire en provenance de pays d’Afrique subsaharienne qui tente de se rendre en Espagne via le Maroc», rapporte le tabloïd allemand Bild.

Les experts du BND affirment que «le Maroc a remplacé la Libye en tant que principal pays de transit pour la route de la Méditerranée occidentale», poursuit le quotidien repris par le site Dresdner Neueste Nachrichten.

Par ailleurs, le rapport avance qu’une «vingtaine de mafieux contrôlent ce flux et que ces derniers entretiennent de bons rapports avec les autorités de surveillance». Les accusations vont encore plus loin, affirmant que «des pot-de-vin ont été versés à des éléments de la garde côtière» et que «le gouvernement aurait déjà réagi en remplacant certains garde-côtes en raison d’incidents survenus dans le passé».