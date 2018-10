Accident ferroviaire : Une kinésithérapeute propose des services gratuits aux victimes

Le 16 octobre dernier, le drame entre Rabat et Kénitra a fait sept morts et 125 blessés / Ph. DR.

Après la proposition de trois médecins d’assurer à titre bénévole l’accompagnement des victimes de l’accident ferroviaire de Bouknadel, survenu le 16 octobre dernier, une kinésithérapeute a lancé également un appel pour accueillir les blessés et superviser leurs séances de rééducation. Meryem Rezzouk El Fassi, dont le cabinet est basé à Rabat, appelle en effet toute personne qui serait en contact avec les passagers ayant besoin de ses services de la contacter.

«Pour nos patients nécessiteux, nous assurons gratuitement les séances dont ils ont besoin et cela fait partie de la politique de notre cabinet», explique-t-elle à Yabiladi. «J’ai eu donc l’idée de proposer notre aide aux victimes de l’accident de l’ONCF : la plupart d’entre eux ne sont pas de Rabat, ils dépensent beaucoup d’argent à faire les navettes, souvent quotidiennes, j’imagine qu’ils n’auront pas tous les moyens pour effectuer leurs séances de rééducation», ajoute-t-elle.

En effet, la kinésithérapeute souligne que ce travail «prendra certainement du temps, d’autant plus qu’il faudra travailler le psychique, le mental et le physique avec des personnes qui ont peut-être vu mourir des passagers ou d’autres gravement blessés».

Ainsi, Meryem Rezzouk El Fassi considère que «l’argent de cette rééducation peut servir les patients à autre chose, notamment pour une assistance psychologique par exemple, sachant que ses séances-là coûtent plus cher que celles de la kinésithérapie». Si elle explique ne pas avoir encore été contactée par des blessés, la kinésithérapeute envisage de se déplacer dans la semaine à l’hôpital militaire pour «distribuer en mains propres les cartes de visites aux victimes». Suite à un déraillement de train, le drame du 16 octobre entre Rabat et Kénitra a fait sept morts et 125 blessés.