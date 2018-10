La ville d’Oujda accueille son nouvel Institut français

Le nouveau site de l’Institut français d’Oujda a été inauguré jeudi 18 octobre, en présence de Jean-François Girault, ambassadeur de France au Maroc, et de Clélia Chevrier Kolačko, directrice générale de l’Institut français du Maroc, ainsi que des autorités locales, notamment le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, le secrétaire général de la wilaya de l’Oriental, Abderrazzak El Gourji, le directeur de l’Agence de l’Oriental, Mohamed Mbarki, et le président du Conseil communal d’Oujda, Omar Hjira.

Ce nouveau bâtiment, dont les travaux d’aménagement ont commencé en août, permet d’accueillir un public plus important dans des locaux d’une superficie de 1060 m², assurant ainsi une circulation fluide des individus dans un cadre agréable

Disposant d’une médiathèque sur deux étages, lumineuse, aérée, ouverte sur le numérique avec environ 17 000 documents (livres, presse, DVD…), le nouvel espace dispose de salles de cours de langues, équipées de matériels performants avec une salle informatique. Une salle polyvalente peut également accueillir une centaine de spectateurs, dédiée à l’activité culturelle (projections, rencontres, spectacles…) et aux différentes réunions.

L’Institut a ouvert dans son nouveau bâtiment des bureaux dédiés à la coopération décentralisée entre Lille et Oujda, à la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc et à l’Association marocaine des enseignants de français.

Depuis sa création en 1995, l’Institut se situe dans le centre de la ville d’Oujda. Afin d’augmenter sa capacité d’accueil et pour se rapprocher de son public, l’Institut français a décidé de s’implanter également dans le quartier Al Qods, le quartier des écoles, des administrations et des loisirs.