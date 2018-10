Elections communales en Belgique : Aucun élu pour le parti Islam

Le président du parti et conseiller communal à Anderlecht Redouane Ahrouch. / Ph. Jean-Marc Quinet

Fin de course pour le parti Islam. La formation politique islamiste, qui présentait deux candidats à la Ville de Bruxelles et dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, n’a obtenu dimanche aucun élu selon les résultats complets, indique le site d’information Sudinfo.be.

A Molenbeek, le parti Islam a recueilli 1,8% des voix, ce qui ne lui donne pas droit à un siège au conseil communal, tandis qu’à Bruxelles-Ville, il a obtenu 1,6%.

Le parti, dont l’acronyme signifie «Intégrité – Solidarité – Liberté – Authenticité – Moralité», perd ainsi les deux conseillers communaux sur lesquels ils avaient pu s’appuyer en 2012.

En avril dernier, lorsqu’il avait annoncé le dépôt de listes dans plusieurs communes de Bruxelles et de Wallonie, le parti Islam s’était attiré les foudres d’autres formations politiques, qui avaient réclamé son interdiction. Et pour cause, il avait fait part de sa volonté d’instaurer en Belgique une «démocratie islamiste», basée sur la charia.

En mai dernier également, le président du parti et conseiller communal à Anderlecht Redouane Ahrouch s’était vu licencier par la société de transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), où il travaillait en tant que chauffeur de bus. Il avait en effet affirmé qu’il voulait «instaurer une séparation homme-femme dans les transports en commun». Des propos que la STIB avait jugés «en contradiction avec les valeurs de l’entreprise».