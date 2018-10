Vin : Le groupe marocain La Ferme Rouge veut pénétrer le marché chinois

Mamoun Sayah, directeur général de la société agricole marocaine La Ferme Rouge, prévoit d’introduire ses vins sur le vaste marché chinois par le biais de la première exposition internationale sur l’importation de la Chine (CIIE), prévue début novembre à Shanghai, indique l’agence de presse chinoise Xinhua.

«Notre cave augmente sa capacité de production et produit actuellement 2,5 millions de bouteilles de vin chaque année», a précisé Mamoun Sayah, ajoutant que son domaine possède 300 hectares de raisins, dont 50 hectares seront récoltés pour la première fois cette année.

Cette récolte exceptionnelle, qui permettra de porter la production de vin à 3 millions de bouteilles en 2018, a amené Mamoun Sayah à se tourner vers le marché chinois, à moins d’un mois de la CIIE.

«Il est très intéressant pour nous de participer à cet événement. À l’heure actuelle, nos vins sont principalement vendus sur le marché intérieur et nous espérons ouvrir davantage le marché de l’exportation.» Mamoun Sayah

Quant au potentiel du marché chinois, le responsable pense qu’avec l’amélioration du niveau de vie, la demande de vin marocain des consommateurs chinois devrait augmenter. «Les consommateurs chinois connaissent très peu les vins marocains. Par conséquent, La Ferme Rouge adoptera des emballages extérieurs plus modernes et plus à la mode et se concentrera sur le marketing», a-t-il déclaré. «Je pense qu’ils peuvent rompre l’encerclement des vins français et se faire une place sur le marché chinois», a ajouté le producteur.