Conseil de sécurité : Briefing jeudi de Colin Stewart sur la MINURSO

Colin Stewart, représentant spécial pour le Sahara et chef de la MINURSO / Ph. DR.

Le Conseil de sécurité a tenu, hier soir, une réunion des pays contributeurs à la MINURSO. Cette rencontre a coïncidé avec la publication du rapport intégral et officiel du secrétaire général de l’ONU sur la situation au Sahara occidental durant les derniers sept mois de 2018. La journée de demain sera consacrée au briefing du chef de la mission, Colin Stewart. Le Canadien ne devrait pas s’écarter des observations et recommandations émises par Antonio Guterres.

Commencera alors, dans les coulisses de l’ONU, la bataille autour du projet d’une résolution d’abord entre les Etats-Unis, traditionnellement rédacteurs de la mouture, les autres membres du «Club des amis du Sahara occidental» et ensuite avec les autres pays membres du Conseil de sécurité. Ces débats se termineront le 29 octobre, date de l’adoption d’une nouvelle résolution.

Les nouvelles en provenance de New York convergent vers un prolongement du mandat de la MINURSO, à seulement six mois supplémentaires en lieu et place d’une année proposée par Guterres dans son rapport.