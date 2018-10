Maroc - Comores : Deux Lions de l’Atlas ne participeront pas aux matchs

Les internationaux marocains Hakim Ziyech et Abdelilah Hafidi ne disputeront pas les matchs en aller et en retour des Lions de l’Atlas contre la sélection comorienne pour les éliminatoires du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.

Un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) indique que s’agissant de Ziyech, le médecin de l’équipe nationale, Abderazak Hifti, a pris note du compte rendu médical de l’Ajax Amsterdam, indiquant une lésion des ischio-jambiers. Même si elle n’est pas d’une grande gravité, cette blessure nécessite dix jours de repos et privera ainsi Hakim Ziyech d’entraînements.

La même source indique que concernant Hafidi, les examens médicaux effectués sur le lieu de résidence du groupe ont démontré que le joueur souffrait d’une lésion du quadriceps. Par ailleurs, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a convoqué le joueur du Wydad Athletic Club, Achraf Dari, en guise de remplacement.