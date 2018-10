La diaspora marocaine représentée à la Global Diaspora Week de Bruxelles

La Global diaspora week, évènement dédié aux communautés des diasporas et leurs apports au développement global, se tient à Bruxelles du 5 au 15 octobre 2018. Il est dédié au réseautage, à la collaboration et au partage d’expérience entre les différents acteurs diasporiques et les institutionnels européens et africains.

Le Maroc est présent par le biais d’un de ses ressortissants Ibrahim Ouassari, fondateur de Molengeek. L’entrepreneur belgo-marocain originaire de Molenbeek dont l’entreprise est un incubateur pour les jeunes entrepreneurs. Intervenu sur la question du numérique et de l’accès des jeunes à l’éducation, il a aussi été au centre d’une polémique. En septembre 2017, le fondateur de Molengeek et 7 autres jeunes c’étaient vu refuser sans explications l’accès au territoire américain alors qu’ils devaient participer à une rencontre avec les géants de la Silicon Valley.

Autre représentante de la diaspora marocaine, Latifa Ait Baala, juriste de formation, vice-présidente du Mouvement réformateur belge et lobbyiste marocaine. Elle prend part à de nombreuses activités en lien avec la communauté marocaine. Elle a notamment pu produire en 2014 un film portant sur la question du Sahara, intitulé «Le Polisario : identité d’un front».