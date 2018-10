Lancement d’un baccalauréat sport dans l’enseignement marocain

Nouveauté dans l’enseignement scolaire marocain. Un cursus dédié au sport de haut niveau, prévu pour la rentrée 2019, a été annoncé mercredi par le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi El Alami, indique Médias 24.

La véritable innovation de ce cursus scolaire consiste en la mise en place par le ministère de l’Education nationale d’un «baccalauréat sport». Ce dernier a été entériné lors de la signature d’une convention en présence du roi Mohammed VI et des ministres Saïd Amzazi et Rachid Talbi El Alami, le 17 septembre 2018. Avant cela, seule l’Académie Mohammed VI de football proposait une formation alliant parcours scolaire et parcours sportif de haut niveau.

La convention vise à l’instauration de filières scolaires intégrées «sport-étude» et de filières de formation professionnelle et d’enseignement supérieur au profit des sportifs, précise le site d’information. La filière est ouverte aux futurs collégiens quel que soit leur année en cours et nécessite l’inscription dans une association sportive.

Contacté par Médias 24, Mohamed Farid Dadouchi, directeur du sport scolaire au ministère de l’Education nationale, a par ailleurs annoncé que «le contenu de l’enseignement jusqu’au baccalauréat est prêt». Quant aux débouchés, les perspectives universitaires et les formations professionnelles ouvriraient la porte à différents métiers, notamment dans le domaine du marketing sportif, de l’arbitrage et de la gestion de clubs.