L’ancien international marocain Abdelkrim El Hadrioui sera pris en charge pour son opération

Ancien Lion de l’Atlas qui a brillé dans les années 1990, Abdelkrim El Hadrioui devra subir une opération à la hanche, lundi, pour les besoin d’une pose de prothèse. L’annonce a été faite, vendredi dernier, par la Fondation Mohammed VI des champions sportifs en réponses aux plaintes du joueur qui aurait pointé du doigt un retard sur le traitement de son dossier.

«Hadrioui s’est présenté au siège de la fondation lundi 1er octobre avec un devis d’une clinique de Rabat, explique la Fondation sur sa page Facebook. Nous lui avons demandé une ordonnance de son médecin pour déposer une demande de prise en charge à notre assureur. L’ordonnance datée du 1er octobre nous a été amenée le même jour, elle précisait que le patient devrait mettre une prothèse de la hanche. Le devis de la clinique ne mentionnait pas le prix de la prothèse».

Ainsi, l’institution indique avoir mis trois jours pour obtenir les devis de l’intervention chirurgicale. «Ces devis ont été remis à notre compagnie d’assurance et nous avons pu obtenir une prise en charge totale de cette opération», conclut l’institution.

Ayant évolué au poste de latéral, Abdelkrim El Hadrioui a marqué le football marocain, notamment par ses buts mémorables dont celui de 1997 face au Ghana, avant de briller au Mondial 1998.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauches du football marocain, Abdelkrim El Hadrioui a porté les couleurs de l’AS FAR de 1989 à 1996, puis du Benfica Lisbonne de 1996 à 1998, de l’AZ Alkmaar entre 1998 et 2002 et de Charleroi, entre 2002 et 2004. Cette année-là aura marqué son retour au Maroc, où il a terminé sa carrière dans les rangs de l’Ittihad Khemisset jusqu’en 2005.